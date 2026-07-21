ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Nicklas Kvarnström. (Magnus Lejhall/TT)
Turerna kring säkerhetsrådgivarna

Säkerhetsrådgivarens block är fortfarande borta

Av Joel Malmén
Publicerad:

Det anteckningsblock som den nationella säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnström glömde kvar på Natotoppmötet i Ankara är fortfarande borta efter två veckor, skriver Regeringskansliet i ett mejl till TT.

”Regeringskansliet har haft kontakt med Nato för att anteckningsblocket ska komma till rätta, men eftersom det ännu inte skett betraktar vi det som förkommet.”

Blocket glömdes i en lokal där Nato ansvarade för säkerheten och bedöms inte ha innehållit säkerhetsklassade uppgifter. Därför har ingen skadebedömning gjorts, enligt Regeringskansliet.

Mötet hölls tidigare i juli
TT
Kvarnström: ”Innehöll mina minnesanteckningar” (15 juli)
Sveriges Television
S: Pinsamt – kräver utredning (15 juli)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Kvarnström har haft rollen i snart ett år (15 juli)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Turerna kring säkerhetsrådgivarnaNatoRegeringskanslietTurkietEuropa