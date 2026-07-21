Säkerhetsrådgivarens block är fortfarande borta
Det anteckningsblock som den nationella säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnström glömde kvar på Natotoppmötet i Ankara är fortfarande borta efter två veckor, skriver Regeringskansliet i ett mejl till TT.
”Regeringskansliet har haft kontakt med Nato för att anteckningsblocket ska komma till rätta, men eftersom det ännu inte skett betraktar vi det som förkommet.”
Blocket glömdes i en lokal där Nato ansvarade för säkerheten och bedöms inte ha innehållit säkerhetsklassade uppgifter. Därför har ingen skadebedömning gjorts, enligt Regeringskansliet.
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