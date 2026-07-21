Säkerhetsrådgivarens block är fortfarande borta

Det anteckningsblock som den nationella säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnström glömde kvar på Natotoppmötet i Ankara är fortfarande borta efter två veckor, skriver Regeringskansliet i ett mejl till TT.

”Regeringskansliet har haft kontakt med Nato för att anteckningsblocket ska komma till rätta, men eftersom det ännu inte skett betraktar vi det som förkommet.”

Blocket glömdes i en lokal där Nato ansvarade för säkerheten och bedöms inte ha innehållit säkerhetsklassade uppgifter. Därför har ingen skadebedömning gjorts, enligt Regeringskansliet.