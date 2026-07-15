S-toppen kräver utredning om kvarglömda anteckningarna

Socialdemokraterna kräver en utredning om säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok, uppger partiets utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson i en intervju med Dagens Nyheter.

Han kallar incidenten i Ankara för ”pinsam” och säger att man inte kan ”låta det bara gå”. Han pekar särskilt på att relationen mellan Sverige och Turkiet varit ansträngd.

– Det gör frågan ännu viktigare att utreda.

Regeringskansliets bedömning är att anteckningarna inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter.