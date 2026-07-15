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Morgan Johansson, arkivbild. (Maja Suslin/TT)
Turerna kring säkerhetsrådgivarna

S-toppen kräver utredning om kvarglömda anteckningarna

Av Patrik Dahlin
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Socialdemokraterna kräver en utredning om säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok, uppger partiets utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson i en intervju med Dagens Nyheter.

Han kallar incidenten i Ankara för ”pinsam” och säger att man inte kan ”låta det bara gå”. Han pekar särskilt på att relationen mellan Sverige och Turkiet varit ansträngd.

– Det gör frågan ännu viktigare att utreda.

Regeringskansliets bedömning är att anteckningarna inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter.

S om Kvarnström: Pinsamt – kräver utredning
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Kvarnström: Innehöll mina minnesanteckningar
Sveriges Television
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TT
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Turerna kring säkerhetsrådgivarnaMorgan JohanssonSocialdemokraternaPolitik