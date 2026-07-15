S-toppen kräver utredning om kvarglömda anteckningarna
Socialdemokraterna kräver en utredning om säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok, uppger partiets utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson i en intervju med Dagens Nyheter.
Han kallar incidenten i Ankara för ”pinsam” och säger att man inte kan ”låta det bara gå”. Han pekar särskilt på att relationen mellan Sverige och Turkiet varit ansträngd.
– Det gör frågan ännu viktigare att utreda.
Regeringskansliets bedömning är att anteckningarna inte innehöll säkerhetsklassade uppgifter.
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