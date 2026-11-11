Centerpartiet är ett av huvudämnena på dagens ledarsidor.

GP:s Adam Cwejman tycker att det är märkligt att C många gånger tycker likadant som Sverigedemokraterna, men trots det har lysande röda linjer mot partiet.

”Röstningsmönstren visar att den politiska debatten i medierna inte alltid avspeglar den politiska verkligheten som blir styrande för vårt land.”

Aftonbladets Frida Dunell rasar över att C öppnar dörren på glänt till SD. Hon skriver att det kommer bli en storm som aldrig lägger sig om Thand Ringqvist väljer att bilda Tidö 2.

”Att partiet viker sig för de krafter som man har lovat att hålla borta från makten. Centerpartiets politiska identitet skulle grusas.”

Hon anser också att partiets viktigaste valfråga, klimatet, riskerar att bli ett minne blott med ett fortsatt högerstyre.