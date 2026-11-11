De rödgröna partierna har börjat inse vad som står på spel. Det säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Aftonbladet. Framför allt ser han tecken på att pressen på Vänsterpartiet är så hård att partiet börjar ompröva kravet på ministerposter.

– Nu när Vänsterpartiet verkar glänta på dörren så tänker jag att det möjligen är en aning, aningens fördel Andersson.

Statsvetaren Nicholas Aylott tror att Centerpartiet samtidigt riskerar att tappa sitt förtroende hos väljarna om de gör en högersväng och närmar sig Sverigedemokraterna. Något som troligen leder till att partiet tappar många av sina liberala väljare, enligt GP.

– Människor röstar med fötterna helt enkelt. Släpper man det motståndet tappar man förmodligen en stor del av sina väljare.