Justitieminister Gunnar Strömmer (M) tycker att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet borde ta ett svalkande bad och kyla ner sig, säger han till Expressen.

Uppmaningen lånar han från Olof Palme, som riktade den till dåvarande M-motståndet i valrörelsen 1985.

Magdalena Anderssons ord i valrörelsen om att söka ”en ny samarbetsanda i svensk politik” är nu som bortblåsta, enligt Strömmer.

– Det där med S samarbete villkoras helt med att Magdalena Andersson ska vara statsminister.

Han tycker också att V-ledaren Nooshi Dadgostars oro för att hennes dotter ska växa upp under ”en sverigedemokratisk regim” är magstarkt, och säger att Sverige är en stark liberal demokrati med starkt rättsligt skydd för enskilda.