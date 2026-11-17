Spelet runt regeringsmakten fortsätter, av förståeliga skäl, att intressera tidningarnas ledarsidor. Aftonbladets Anders Lindberg tycker inte att Ulf Kristersson bör utsättas för votering när han har redovisat sitt sonderingsuppdrag. Han skulle inte vinna och Sverige skulle hamna närmare ett extraval, motiverar skribenten:

”För Andreas Norlén innebär det naturligtvis en politisk knipa. Om han går vidare med en tredje statsministervotering ser det ut som att han gynnar sitt eget parti. De rödgröna behöver mer tid för att komma överens.”

Sydsvenskan spår mer turbulens i Magdalena Anderssons fortsatta regeringsförhandlingar:

”Hur som helst krävs det nu mer samarbetsanda och mindre maffiametoder från S, om hon ska lyckas bilda regering.”

GP:s Håkan Boström uppfattar situationen som ett ”chicken race” där C och V sitter i varsin bil, i full färd mot ett stup, och tävlar om att bromsa sist:

”I Centern och Vänsterpartiets fall motsvaras [...] stupet av ett extraval som troligen slutar med att inget av partierna får något inflytande.”