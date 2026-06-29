Ledare: Tidöpartierna vill få valet att handla om islam

Sveriges ledande ledarredaktioner har inlett veckan med vitt skilda nedslag ämnesmässigt. Dagens Nyheter slår exempelvis ett slag för läsning och Svenska Dagbladet för Teslas självkörande teknik.

Bland de som inte släpper taget om valrörelsen finns Expressen, som sågar Socialdemokraternas löften om höjd pension. Man menar att partiet därmed gör ett avsteg från 90-talets pensionsuppgörelser.

”Genom reformer som ökad garantipension och nu arbetarpension urgröps principen om ett pensionssystem som ska vara immunt mot valrörelsefeber”, skriver Expressens ledarredaktion.

Politikerveckan i Almedalen avslutades i fredags och Aftonbladet noterar att Tidöpartierna tycks vilja få valet att handla om islam.

”Deras strategi har hittills mest varit ’more of the same’. De har bett om fyra år till för att göra lite till av vad de redan gjort. I Almedalen har det hela krackelerat”, skriver ledarskribenten Markus Alexandersson.