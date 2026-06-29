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Illustrationsbild: Kristdemokraterna bjuder på buschbubbel Almedalsveckan. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Tidöpartierna vill få valet att handla om islam

Av Tomas Ekelund
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Sveriges ledande ledarredaktioner har inlett veckan med vitt skilda nedslag ämnesmässigt. Dagens Nyheter slår exempelvis ett slag för läsning och Svenska Dagbladet för Teslas självkörande teknik.

Bland de som inte släpper taget om valrörelsen finns Expressen, som sågar Socialdemokraternas löften om höjd pension. Man menar att partiet därmed gör ett avsteg från 90-talets pensionsuppgörelser.

”Genom reformer som ökad garantipension och nu arbetarpension urgröps principen om ett pensionssystem som ska vara immunt mot valrörelsefeber”, skriver Expressens ledarredaktion.

Politikerveckan i Almedalen avslutades i fredags och Aftonbladet noterar att Tidöpartierna tycks vilja få valet att handla om islam.

”Deras strategi har hittills mest varit ’more of the same’. De har bett om fyra år till för att göra lite till av vad de redan gjort. I Almedalen har det hela krackelerat”, skriver ledarskribenten Markus Alexandersson.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Tro inte att Tidö har mjuknat inför valet
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Varför inte ägna lugna sommarkvällar åt en god bok?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Torun Nilsson: Gammal är äldst i techbranschen
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Vallöftet är ett hån mot alla som jobbar
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas Eriksson: Våga stå upp för rättssäkerheten
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Karl Sigfrid: Stoppa inte självkörande bilar
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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