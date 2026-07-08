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Nordkoreanska jordbrukare fotograferade i maj 2021. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Jon Chol Jin/AP)
Opinion

Ledare: Slöseri i försvaret och sågat Nordkorea-utbyte

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I dag avhandlar de stora tidningarnas ledarsidor så pass vitt skilda ämnen som semester, skjutningar och Natos köp av Global Eye.

I DI skriver Tobias Wikström om hur allmänhetens förtroende kan skadas av att en byggnad i närheten av Karlbergs slott har stått oanvänd sedan den köptes av Fortifikationsverket 2022.

”Därför bör de inblandade försvarsmyndigheterna se till att man inte gör fler missar med åratal av utdragna kontorsprojekteringar som kostar tresiffriga miljonbelopp”, menar Wikström.

En långt mindre utgift kritiseras hårt av SvD:s Daniel Schatz. I en gästledare rasar han mot att UD har beviljat en tankesmedja 2,5 miljoner kronor ur biståndsbudgeten för att ”återupprätta utbytet med Nordkorea”.

Schatz menar att ”idén är lika naiv som absurd” och kräver att regeringen drar tillbaka stödet.

”Låt i stället pengarna gå till de nordkoreanska dissidenter som flytt en av världens hårdaste diktaturer och fortfarande lever med svåra trauman efter fängslanden, tortyr och förföljelse”, menar Schatz.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: ”Global Eye en fjäder i hatten för Sverige”
Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Viktor Karlsson: ”Skjutningarna har minskat – men lyssnar vi på de nya larmen?”
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Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: ”Slöseri riskerar tilltron till försvaret”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Ann-Charlotte Marteus: ”Kameror i hemmet är en lysande idé”
expressen.se

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A. M. Eriksson: ”Den eviga semestern är en mardröm”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Daniel Schatz: ”Våra pengar ska inte gå till det här”
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Ledare: ”Dadgostar tiger om Vänstern i Malmö. Det duger inte.”
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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