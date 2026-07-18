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Den amerikanska flaggan vajar på halvstång efter Lindsey Grahams död. (J. Scott Applewhite /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Lindsey Grahams syster utmanas trots Trumps stöd

Av Adam Lindh
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Trots att Donald Trump har gett sitt stöd till den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darline Graham i senatsvalet i South Carolina tänker andra möjliga kandidater inte ge upp.

Kongressledamoten Ralph Norman meddelade på lördagen att han ställer upp, skriver CNN. Även kongressledamoten Nancy Mace överväger att kandidera i det extrainsatta republikanska primärvalet för att bli partiets senatskandidat, enligt uppgifter till Axios.

Två källor nära Mace säger till Axios att det vore ”ett politiskt tjänstefel” att inte ställa upp.

Mace och Norman kandiderade tidigare i år i Republikanernas primärval till guvernörsposten i delstaten, där de slutade på femte respektive tredje plats. Primärvalet vanns av Alan Wilson.

Ralph Norman: Trump behöver en beprövad ”USA först”-konservativ i senaten
CNN
Det extrainsatta primärvalet hålls den 11 augusti
www.axios.com
Lindsey Graham dog av en brusten kroppspulsåder till följd av åderförkalkning
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Donald Trump på T
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