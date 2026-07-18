Mätning: Socialdemokrater mer populära än Maga

Amerikanska väljare är mer benägna att rösta på socialdemokratiska kandidater än på Maga-kandidater som stöds av Donald Trump i mellanårsvalet. Det visar en ny opinionsundersökning från CNBC.

32 procent av de tillfrågade uppger att de är mer benägna att rösta på en socialdemokratisk kandidat, medan 29 procent säger att de hellre skulle rösta på en kandidat med Trumps stöd.

Socialdemokratiska kandidater har vunnit flera av Demokraternas primärval, något som väckt oro inom partiets etablissemang. Bland annat har The Hill rapporterat om en intern maktkamp mellan partiets mittenfalang och progressiva om vilka kandidater som ska få stöd i primärvalen.

Mellanårsvalet ses ofta som en temperaturmätare på stödet för den sittande presidenten. I CNBC:s undersökning uppger fler att de föredrar en kongress ledd av Demokraterna framför Republikanerna – 49 procent mot 45 procent.