Lionel Messi historisk – tangerar tidigare VM-rekord
Lionel Messi gjorde hattrick i natt när Argentina fick en drömstart mot Algeriet i fotbolls-VM, något som gjorde honom historisk, skriver flera medier.
Messi har därmed gjort 16 mål i VM, vilket gör att han tangerar det tidigare rekordet av tysken Miroslav Klose.
Men redan när matchen drog i gång var fotbollsspelaren historisk genom att vara den första att spela sex VM-turneringar, skriver SVT Sport. Det rekordet ser däremot ut att bara hålla fram till på onsdag, då Cristiano Ronaldo väntas spela när Portugal möter Kongo-Kinshasa.
Algeriet kunde inte ta i kapp Argentinas mål, matchen slutade därmed 3–0.
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