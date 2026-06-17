Lionel Messi historisk – tangerar tidigare VM-rekord

Lionel Messi gjorde hattrick i natt när Argentina fick en drömstart mot Algeriet i fotbolls-VM, något som gjorde honom historisk, skriver flera medier.

Messi har därmed gjort 16 mål i VM, vilket gör att han tangerar det tidigare rekordet av tysken Miroslav Klose.

Men redan när matchen drog i gång var fotbollsspelaren historisk genom att vara den första att spela sex VM-turneringar, skriver SVT Sport. Det rekordet ser däremot ut att bara hålla fram till på onsdag, då Cristiano Ronaldo väntas spela när Portugal möter Kongo-Kinshasa.

Algeriet kunde inte ta i kapp Argentinas mål, matchen slutade därmed 3–0.