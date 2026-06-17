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Lionel Messi. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMGruppspelet

Lionel Messi historisk – tangerar tidigare VM-rekord

Av Hannah Gustafsson
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Lionel Messi gjorde hattrick i natt när Argentina fick en drömstart mot Algeriet i fotbolls-VM, något som gjorde honom historisk, skriver flera medier.

Messi har därmed gjort 16 mål i VM, vilket gör att han tangerar det tidigare rekordet av tysken Miroslav Klose.

Men redan när matchen drog i gång var fotbollsspelaren historisk genom att vara den första att spela sex VM-turneringar, skriver SVT Sport. Det rekordet ser däremot ut att bara hålla fram till på onsdag, då Cristiano Ronaldo väntas spela när Portugal möter Kongo-Kinshasa.

Algeriet kunde inte ta i kapp Argentinas mål, matchen slutade därmed 3–0.

Satte första målet i krysset efter 17 minuter
Aftonbladet
Var det 120:e målet för landslaget
Expressen
Messi fick stående ovationer från publiken när han byttes ut efter 80 minuter
Sveriges Television
Spelade sitt första VM 2006
TT
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Fotbolls-VMGruppspeletLionel MessiCristiano RonaldoMiroslav KloseFotboll