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Lamine Yamal med sin lillebror Keyne. (Pamela Smith /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

Lite dans, dyrt vin och en cigarr – så firade spelarna i omklädningsrummet

Av Louise Cassemar
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Det rådde eufori i omklädningsrummet efter VM-vinsten men spelarna firade ändå lågmält, rapporterar El Mundo. Joan Garcia sprutade en flaska champagne, spelarna tog bilder och Marcos Llorente öppnade en flaska vin värd över 2 000 euro för att fira målskytten Ferran Torres. Lamine Yamal dansade och poserade när han tände en cigarr.

På väg till flygplatsen sjöng de alla med i Bad Bunnys ”Nueva Yol” och bar sina replikor av VM-pokalen. Framför allt ville spelarna så fort som möjligt sätta sig på planet och komma hem till Spanien, skriver tidningen.

– Jag var inte alls känslosam när domaren blåste av. Det var som: ’Vad har vi uppnått?” Jag kunde inte tro det. När vi kommer tillbaka till Spanien kommer vi att inse vilken otrolig bedrift vi har åstadkommit”, säger målvakten Unai Simón.

”Tränaren är fenomenal” (spanska)
www.elmundo.es
Stort firande väntas i Madrid runt klockan 14.00 (spanska)
elpais.com
Luis de la Fuente: ”Lycka måste vara något i stil med detta” (spanska)
www.elmundo.es
Pau Cubarsí snuvade Lamine Yamal på priset som bästa unga spelare
www.espn.com.au
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TT
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Fotbolls-VMSpaniens VM-guldSpanienFotbollLamine Yamal