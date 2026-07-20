Lite dans, dyrt vin och en cigarr – så firade spelarna i omklädningsrummet

Det rådde eufori i omklädningsrummet efter VM-vinsten men spelarna firade ändå lågmält, rapporterar El Mundo. Joan Garcia sprutade en flaska champagne, spelarna tog bilder och Marcos Llorente öppnade en flaska vin värd över 2 000 euro för att fira målskytten Ferran Torres. Lamine Yamal dansade och poserade när han tände en cigarr.

På väg till flygplatsen sjöng de alla med i Bad Bunnys ”Nueva Yol” och bar sina replikor av VM-pokalen. Framför allt ville spelarna så fort som möjligt sätta sig på planet och komma hem till Spanien, skriver tidningen.

– Jag var inte alls känslosam när domaren blåste av. Det var som: ’Vad har vi uppnått?” Jag kunde inte tro det. När vi kommer tillbaka till Spanien kommer vi att inse vilken otrolig bedrift vi har åstadkommit”, säger målvakten Unai Simón.