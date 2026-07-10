Liten uppgång på Wall Street efter gårdagens rusning

Donald Trumps besked under torsdagen om att Iran tagit kontakt för att nå en överenskommelse bidrog till ett börsrally. Uppgången har dock mattats av något på fredagen.

Vid öppningen stiger det breda S&P 500-indexet med 0,1 procent. Nasdaq stiger 0,1 procent medan Dow Jones är upp 0,1 procent.

Samtidigt gör den sydkoreanska minneskretsjätten SK Hynix debut på den amerikanska börsen. Enligt CNBC har vissa investerare oroat sig för att noteringen kan dra kapital från amerikanska minneskretsbolag som Micron Technology.

De chipbolag som steg under torsdagen backar något i den inledande handeln. Micron Technology, Lam Research och Marvell Technology faller samtliga omkring 2 procent, medan Intel tappar omkring 3 procent.