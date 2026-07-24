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Skådespelaren Stefan Sauk är en av dem som valt att låta ett företag skapa en digital klon av hans röst. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om AI i kulturen

Ljudbokschefen: AI-röster inget hot mot uppläsare

Av Tor Gasslander
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AI-röster kommer att användas i fler ljudböcker, men mänskliga uppläsare lär fortsatt dominera de mest efterfrågade titlarna, bedömer ljudboksföretaget Storytels globala innehållschef Helena Gustafsson. På titlar med bolagets röstväxlare väljer omkring 90 procent den mänskliga rösten, rapporterar TT.

– Som uppläsare skulle jag inte känna mig hotad, men AI-rösterna är här för att stanna och kommer att bli fler, säger Helena Gustafsson till TT.

Hon lyfter bland annat smala fackböcker som ett område där inläsning med AI-röster kan få stor betydelse på den svenska marknaden.

Enligt en amerikansk studie föredrar många lyssnare AI-röster ... (14 juli)
Variety
... men enligt Helena Gustafsson är studien missvisande för ljudböcker – och beställd av ett AI-företag
TT
Fackförbundet Scen och film varnar dock för användningen av AI-röster
www.fokus.se
Skådespelaren Stefan Sauk är en av dem som blivit AI-röst hos Storytel: ”Orkar bara spela in två timmar per dag” (februari)
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Debatten om AI i kulturen StorytelArtificiell intelligensStefan SaukData, it & högteknologi