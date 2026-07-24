Ljudbokschefen: AI-röster inget hot mot uppläsare

Skådespelaren Stefan Sauk är en av dem som valt att låta ett företag skapa en digital klon av hans röst.

AI-röster kommer att användas i fler ljudböcker, men mänskliga uppläsare lär fortsatt dominera de mest efterfrågade titlarna, bedömer ljudboksföretaget Storytels globala innehållschef Helena Gustafsson. På titlar med bolagets röstväxlare väljer omkring 90 procent den mänskliga rösten, rapporterar TT.

– Som uppläsare skulle jag inte känna mig hotad, men AI-rösterna är här för att stanna och kommer att bli fler, säger Helena Gustafsson till TT.

Hon lyfter bland annat smala fackböcker som ett område där inläsning med AI-röster kan få stor betydelse på den svenska marknaden.