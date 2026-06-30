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Pridetåg i Manilla, Filippinerna, 26 juni 2026. (Aaron Favila /AP/TT / AP)
Debatten om AI i kulturen

AI skapar nya berättelser i konservativa Asien

Av Olivia W Demred
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AI kan vara ett tveeggat svärd för hbtqi-personer. Å ena sidan riskerar verktygen, som tränas på enorma mängder data, att förstärka stereotyper och sprida felaktig information. Å andra sidan har tekniken blivit ett sätt för hbtqi-personer att uttrycka sig och hitta gemenskap – särskilt i konservativa delar av Asien, skriver AFP.

– I asiatiska samhällen där samtalet om hbtqi-personer fortfarande ofta förs i marginalen kan AI bidra till att skapa alternativa visuella arkiv, alternativa historieskildringar och nya former av offentlig debatt, säger forskaren Jiayu Chen till nyhetsbyrån.

Men hon tillägger att ett ansvarsfullt användande kräver ”öppenhet, sammanhang och omsorg”.

AI-genererad tv-serie med lesbisk kärlekshistoria gör succé i Filippinerna
AFP  · Ofta betalvägg
Hbtq-personer har format den filippinska populärkulturen (27 juni)
www.abs-cbn.com
AI framställer ofta hbtqi-personer som unga, vita och med lila hår (2024)
www.wired.com  · Ofta betalvägg
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Debatten om AI i kulturen HbtqiFilippinernaAsienArtificiell intelligensFilm & tv