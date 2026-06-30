AI skapar nya berättelser i konservativa Asien

AI kan vara ett tveeggat svärd för hbtqi-personer. Å ena sidan riskerar verktygen, som tränas på enorma mängder data, att förstärka stereotyper och sprida felaktig information. Å andra sidan har tekniken blivit ett sätt för hbtqi-personer att uttrycka sig och hitta gemenskap – särskilt i konservativa delar av Asien, skriver AFP.

– I asiatiska samhällen där samtalet om hbtqi-personer fortfarande ofta förs i marginalen kan AI bidra till att skapa alternativa visuella arkiv, alternativa historieskildringar och nya former av offentlig debatt, säger forskaren Jiayu Chen till nyhetsbyrån.

Men hon tillägger att ett ansvarsfullt användande kräver ”öppenhet, sammanhang och omsorg”.