Hemmagjord lesbisk serie gör succé – skapades med AI

Webbutvecklaren Vee Camallere tröttnade på bristen på samkönade kärlekshistorier i filippinsk tv. Då skapade hon sin egen – med hjälp av AI.

Sedan premiären i mars har det lesbiska campusdramat ”Featherweight” setts hundratusentals gånger på Youtube och Tiktok, skriver AFP.

– Det finns fortfarande väldigt lite innehåll för den publik som vill se den här typen av berättelser i Filippinerna, säger Camallere, som ser AI som ett sätt att göra fler queera berättelser möjliga.

Hon använde flera avancerade AI-baserade bildgeneratorer för att skapa serien, där studenterna Daisy och Mika inleder en passionerad kärlekshistoria.