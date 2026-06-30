Hemmagjord lesbisk serie gör succé – skapades med AI
Webbutvecklaren Vee Camallere tröttnade på bristen på samkönade kärlekshistorier i filippinsk tv. Då skapade hon sin egen – med hjälp av AI.
Sedan premiären i mars har det lesbiska campusdramat ”Featherweight” setts hundratusentals gånger på Youtube och Tiktok, skriver AFP.
– Det finns fortfarande väldigt lite innehåll för den publik som vill se den här typen av berättelser i Filippinerna, säger Camallere, som ser AI som ett sätt att göra fler queera berättelser möjliga.
Hon använde flera avancerade AI-baserade bildgeneratorer för att skapa serien, där studenterna Daisy och Mika inleder en passionerad kärlekshistoria.
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