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”Featherweight” kan ses på Youtube.
Debatten om AI i kulturen

Hemmagjord lesbisk serie gör succé – skapades med AI

Av Olivia W Demred
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Webbutvecklaren Vee Camallere tröttnade på bristen på samkönade kärlekshistorier i filippinsk tv. Då skapade hon sin egen – med hjälp av AI.

Sedan premiären i mars har det lesbiska campusdramat ”Featherweight” setts hundratusentals gånger på Youtube och Tiktok, skriver AFP.

– Det finns fortfarande väldigt lite innehåll för den publik som vill se den här typen av berättelser i Filippinerna, säger Camallere, som ser AI som ett sätt att göra fler queera berättelser möjliga.

Hon använde flera avancerade AI-baserade bildgeneratorer för att skapa serien, där studenterna Daisy och Mika inleder en passionerad kärlekshistoria.

Fans hoppas att liknande serier kan normalisera queera förhållanden i Filippinerna
AFP  · Ofta betalvägg
Hbtq-personer har format den filippinska populärkulturen (27 juni)
www.abs-cbn.com
AI framställer ofta hbtqi-personer som unga, vita och med lila hår (2024)
www.wired.com  · Ofta betalvägg
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