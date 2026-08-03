Uppdaterade Wagner med AI – buades ut av publiken

AI-projektionen med sångarna i bakgrunden under ”Rhenguldet”, den första av fyra delar i Wagners operasvit ”Niebelungens ring”

Ett försök att uppdatera kompositören Richard Wagners ”Nibelungens ring” med hjälp av AI tycks inte ha fallit besökare på operafestivalen i tyska Bayreuth i smaken, rapporterar AP. Efter den fjärde och avslutande delen av operan på lördagen buade publiken åt de AI-genererade videoprojektionerna.

Enligt Financial Times valde festivalen i byn där Wagner levde stora delar av sitt liv att satsa på en AI-understödd föreställning när den ursprungliga planen – att sätta upp alla de tio verk Wagner skrev för orten – blev för dyr.

Under den totalt 16 timmar långa föreställningen stod sångarna orörliga på en rad medan videoklipp som valdes ut av AI i realtid projicerades på ett genomskinligt tygstycke framför dem.