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AI-projektionen med sångarna i bakgrunden under ”Rhenguldet”, den första av fyra delar i Wagners operasvit ”Niebelungens ring” (Enrico Nawrath)
Debatten om AI i kulturen

Uppdaterade Wagner med AI – buades ut av publiken

Av Tor Gasslander
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Ett försök att uppdatera kompositören Richard Wagners ”Nibelungens ring” med hjälp av AI tycks inte ha fallit besökare på operafestivalen i tyska Bayreuth i smaken, rapporterar AP. Efter den fjärde och avslutande delen av operan på lördagen buade publiken åt de AI-genererade videoprojektionerna.

Enligt Financial Times valde festivalen i byn där Wagner levde stora delar av sitt liv att satsa på en AI-understödd föreställning när den ursprungliga planen – att sätta upp alla de tio verk Wagner skrev för orten – blev för dyr.

Under den totalt 16 timmar långa föreställningen stod sångarna orörliga på en rad medan videoklipp som valdes ut av AI i realtid projicerades på ett genomskinligt tygstycke framför dem.

Flera ytterligare föreställningar är planerade
AP  · Ofta betalvägg
Det stora problemet var inte användningen av AI som sådan, utan att det var tråkigt att titta på
Financial Times  · Ofta betalvägg
Under ”Ragnarök” visades bland annat videoklipp av tidigare förbundskanslern Helmut Kohl – ingen verkar ha förstått varför
TT
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