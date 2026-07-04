Løkke Rasmussen om döde svensken: ”Full av sorg”
Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att han är ”full av sorg och vrede” över att den 32-årige svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event i Köpenhamn.
”Mina varmaste tankar till hans familj, vänner och hela vårt svenska brödrafolk. Må den skyldige bli hårt och rättvist dömd”, skriver han vidare.
Christian Zedig dödades på tisdagen under matchen mellan Norge och Elfenbenskusten.
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