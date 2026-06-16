Truecaller lyfter och Securitas faller på ljusgrön börs

Uppgången på Stockholmsbörsen mattas av under tidig eftermiddag på tisdagen, efter gårdagens uppgångar drivna av fredsavtalet mellan USA och Iran. Klockan 15 är det breda indexet upp med runt 0,1 procent och storbolagsindexet med 0,5.

Telekomjätten Ericsson meddelade vid lunchtid att Per Narvinger, som för närvarande är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över som vd och koncernchef efter Börje Ekholm, som slutar 30 september. Aktien handlades ner 1,7 procent på nyheten.

Riskkapitaljätten EQT har sålt hela sitt innehav i kylanläggningsbolaget Beijer Ref, enligt ett pressmeddelande. En av köparna är investmentbolaget Melker Schörling. Båda aktierna handlas runt nollstrecket.

Försvarsbolaget Saab har fått en order på pansarvärnsvapnet NLAW av den franska upphandlingsmyndigheten för försvarsmateriel, enligt ett pressmeddelande. Leveranserna är planerade till 2026-2030, men inget ordervärde framgår. Aktien stiger med drygt 0,3 procent.

Säkerhetsbolaget Securitas har satt nya finansiella mål för perioden fram till 2030 inför dagens kapitalmarknadsdag i London. Målen ligger över de tidigare målen och även över marknadens förväntningar. Aktien faller med runt 3 procent.

Bostadsutvecklaren Bonava har köpt mark i Sundbyberg avseende byggrätter för drygt 500 hyresrätter. Det totala projektvärdet beräknas till runt 2 miljarder kronor. Aktien är efter en inledande uppgång ner närmare 3 procent.

Utanför storbolagslistan stiger samtalsidentifieringsbolaget Truecaller tvåsiffrigt sedan bolaget har noterat en marginell ökning av intäkterna från en viktig kund.