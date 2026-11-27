M, KD och L lägger fram ett gemensamt budgetförslag. Bland annat ska bränsleskatten sänkas och polisen få mer pengar, skriver partierna på Expressen Debatt.

”Under de kommande fyra åren krävs ödmjukhet och samarbetsvilja. Denna mandatperiod kommer inte att bli som den förra”, skriver de.

Partierna föreslår också en ny elbilspremie om 1 000 kronor i månaden i tre år för alla som köper eller leasar ett nytt fordon.