Justitieminister Gunnar Strömmer (M) vill inte bekräfta om en ny högerbudget kommer att läggas fram i riksdagen under fredagen, som är sista dagen enligt riksdagens regler.

– Ni har helt rätt i att det är deadline för att lägga budgetar i dag, om det blir så eller inte – det får ni se under dagens lopp, säger han i Nyhetsmorgon i TV4.

Den M-ledda övergångsregeringen ska ha tagit fram ett gemensamt alternativ till övergångsbudgeten, men detta förslag har inte diskuterats med Centerpartiet.

En av kanalens källor sade på torsdagen att C ”kommer att gilla det”.

Om ingen ny budget antas får en tillträdande regering i stället regera på den övergångsbudget som lades fram i början av november.