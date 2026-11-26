Företagarna välkomnar Centerpartiets besked att man vill samarbeta högerut. Slopat karensavdrag, skattehöjningar och kortad arbetsvecka blir alltmer osannolika när en regeringsbildning till vänster ser ut att grusas, säger organisationens vd Magnus Demervall till Omni.

– Jag bryr mig inte om exakt hur en regering ser ut, det viktiga är vilka sakfrågor den driver. Och just nu är jag ganska lättad över att farliga reformer är borta från kortleken.

Samtidigt behöver nästa regering enligt Demervall ta itu med energikrisen, kompetensbristen och regelkrånglet.