Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) under partiledardebatt i Riksdagen. I bakgrunden Liberalernas partiledare Simona Mohamsson (L).

M, KD och L lägger fram en gemensam budget på fredagen, enligt källor till TV4 Nyheterna. Förslaget uppges även spegla C:s prioriteringar.

– Centern kommer att gilla det, säger en källa till kanalen.

M-ledaren Ulf Kristersson välkomnar C-ledningens vägval men avvaktar förtroenderådets beslut på söndag. Men bakom kulisserna har hans stab förberett både för regeringsbildning och nästa års statsbudget, erfar TV4. Bland annat väntar förhandlingar om ministerposter inför en regeringsförklaring som planeras till fredag nästa vecka.

Tidigare ska man ha förberett en M-budget, men nu väntas man alltså lägga fram en gemensam budget på fredagen – som också är sista dagen för att lägga budgetmotioner.