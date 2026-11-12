(Pontus Lundahl / TT / TT Nyhetsbyrån)

Försvaret, Kriminalvården och infrastrukturen är övergångsbudgetens vinnare, medan anslagen till ekonomisk trygghet för familjer, barn och äldre minskar.

Försvaret får 9,5 miljarder mer nästa år, medan transportområdet får 6 miljarder och Kriminalvården får 4,7 miljarder mer.

Anslagen till ekonomisk trygghet för familjer och barn minskar med 4,3 miljarder och till ekonomisk trygghet vid ålderdom med 1,9 miljarder. För familjer och barn förklaras minskningen delvis av att färre barn föds, skriver regeringen.

Samtidigt slopas flera planerade satsningar, exempelvis på 2,9 miljarder till polisen och 1,5 miljarder till forskning.

Satsningarna Kraftlyftet på bland annat elnätet och Äldreomsorgslyftet för cirka en halv miljard vardera uteblir också.

Dessutom uteblir den tidigare planerade skattehöjningen på cigaretter.