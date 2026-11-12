Försvaret och Kriminalvården vinnare – polisen förlorare
Försvaret, Kriminalvården och infrastrukturen är övergångsbudgetens vinnare, medan anslagen till ekonomisk trygghet för familjer, barn och äldre minskar.
Försvaret får 9,5 miljarder mer nästa år, medan transportområdet får 6 miljarder och Kriminalvården får 4,7 miljarder mer.
Anslagen till ekonomisk trygghet för familjer och barn minskar med 4,3 miljarder och till ekonomisk trygghet vid ålderdom med 1,9 miljarder. För familjer och barn förklaras minskningen delvis av att färre barn föds, skriver regeringen.
Samtidigt slopas flera planerade satsningar, exempelvis på 2,9 miljarder till polisen och 1,5 miljarder till forskning.
Satsningarna Kraftlyftet på bland annat elnätet och Äldreomsorgslyftet för cirka en halv miljard vardera uteblir också.
Dessutom uteblir den tidigare planerade skattehöjningen på cigaretter.
Budgetens vinnare
- Försvar och krisberedskap: +9,5 miljarder
- Kommunikationer (inkl infrastruktur): +6,4 miljarder
- Rättsväsendet (inkl Kriminalvården): +6,3 miljarder
- Internationell samverkan: +2,7 miljarder
- Näringsliv: +1,5 miljarder
- Internationellt bistånd: +1,5 miljarder
- Allmänna bidrag till kommuner: +1,1 miljarder
Källa: Budgetpropositionen för 2027
Förlorare
- Ekonomisk trygghet för familjer och barn: −4,3 miljarder
- Integration och jämställdhet: −2,1 miljarder
- Ekonomisk trygghet vid ålderdom: −1,9 miljarder
- Migration: −0,8 miljarder
- Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning: −0,6 miljarder
- Arbetsmarknad och arbetsliv: −0,6 miljarder
- Klimat, miljö och natur: −0,5 miljarder
Slopade satsningar
- Utbyggnad av Polismyndigheten: −2,9 miljarder
- Forskning: −1,4 miljarder
- Kraftlyftet (energisatsning): −500 miljoner
- Äldreomsorgslyftet: −450 miljoner
- Satsning på kortare vårdköer: −400 miljoner
- Sveriges Domstolar: −200 miljoner
- Åklagarmyndigheten: −150 miljoner