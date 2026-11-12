Finansminister Elisabeth Svantesson (M) håller på torsdagsmorgonen en pressträff om övergångsbudgeten.

– Vem som än bildar regering kommer till ett bord som är dukat. Det är få länder i Europa som kan mäta sig med den svenska ekonomin, säger ministern.

Den övergångsbudget som presenterades tidigare på torsdagen går trots det med underskott, vilket enligt finansdepartementet bland annat bygger på tidigare beslutade satsningar.

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