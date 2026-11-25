Sverigedemokraterna vill sänka kostnaderna för svenska hushåll. Det säger SD:s ekonomisk-politiska talesperson Henrik Vinge när han på onsdagen presenterade partiets budgetmotion för 2027.

– Vi måste få människors vardag att kunna gå ihop. Vi måste se till att återhämtningen slår igenom till alla hushåll, säger han.

Partiet vill bland annat förlänga skattesänkningen på bensin och diesel till EU:s miniminivå under första halvåret 2027, slopa den årliga uppräkningen av elskatten och införa ett nytt elstöd till hushållen.

Enligt Vinge är en fortsatt stram invandringspolitik en förutsättning för att kunna sänka hushållens levnadskostnader.