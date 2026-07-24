Macron mobiliserar militären för stöd under bränderna

Den franske presidenten Emmanuel Macron mobiliserar militären för att bidra med stöd till civilsamhället i den sydvästra delen av landet, där flera allvarliga skogsbränder rasar. Det rapporterar Le Monde.

Över 140 000 människor har hittills evakuerats undan bränderna, enligt AFP.

Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu håller krismöte med regeringen under kvällen, med start klockan 22.00. Medverkar gör flera ministrar för bland annat försvar, hälsa, transport och miljö.