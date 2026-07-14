Macrons sista parad en uppvisning i militär styrka

Tiotusentals människor väntas i dag trotsa värmeböljan och ta sig ut på Paris gator för att fira Frankrikes nationaldag, skriver AFP.

Fransmännen firar traditionsenligt med en stor parad genom huvudstaden. I år deltar 6 700 soldater, varav 500 soldater från ”koalitionen av villiga” som är Emmanuel Macrons initiativ för att stötta Ukraina.

Från Sveriges håll deltar 21 soldater från Södra skånska regementet P7. Ett svenskt Gripenplan kommer också att flyga över Paris.

Paraden, som blir Macrons sista som president, beskrivs av France 24 som en uppvisning av stöd för Ukraina och en demonstration av Europas militära styrka.