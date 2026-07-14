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Arkivbild från nationaldagsparaden genom Paris för två år sedan. (Ludovic Marin / AP)
Frankrikes nationaldag

Fransk polis rustar upp inför nationaldag och VM-semi

Av Emma Hedlin
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Tisdagen den 14 juli är inte bara Frankrikes nationaldag. Det är även dagen då det franska landslaget möter Spanien i semifinal i fotbolls-VM.

Bara i Paris ska 7 000 poliser och 2 000 brandmän sättas in för att se till att det går lugnt till under kvällens fotbollsmatch. Totalt väntas landet rusta upp med 70 000 poliser för att säkerställa ordningen både bland nationaldagsfirare och fotbollsfans.

Le Figaro beskriver det som att polisen är i ”högsta beredskap”.

Samtidigt pågår en värmebölja i Frankrike och en stor skogsbrand härjar söder om huvudstaden. Det är också tio år sedan terrorattacken i Nice, då 86 personer dödades när en lastbil plöjde igenom ett nationaldagsfirande.

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Tio år sedan terrorattacken i Nice (franska)
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