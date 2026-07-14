Franska städer ställer in fyrverkerier i värmen

Flera franska städer har valt att ställa in de fyrverkerier som hör nationaldagsfirandet till. Orsaken är den höga brandrisken, rapporterar AFP.

Frankrike är drabbat av ytterligare en värmebölja och söder om Paris härjar en stor brand i skogen Fontainebleau.

Elden är ännu inte under kontroll. Den har tvärtom spridit sig över större landområden under natten till tisdagen och täcker nu ett 1 900 hektar stort område.

Nyhetsbyrån konstaterar dock att många fyrverkerier skjuts av illegalt.