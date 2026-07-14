ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fyrverkerier i Paris under nationaldagsfiranden 2023. (Aurelien Morissard / AP)
Frankrikes nationaldag

Franska städer ställer in fyrverkerier i värmen

Av Emma Hedlin
Publicerad:

Flera franska städer har valt att ställa in de fyrverkerier som hör nationaldagsfirandet till. Orsaken är den höga brandrisken, rapporterar AFP.

Frankrike är drabbat av ytterligare en värmebölja och söder om Paris härjar en stor brand i skogen Fontainebleau.

Elden är ännu inte under kontroll. Den har tvärtom spridit sig över större landområden under natten till tisdagen och täcker nu ett 1 900 hektar stort område.

Nyhetsbyrån konstaterar dock att många fyrverkerier skjuts av illegalt.

Omni förklararMed känga till Putin: Så firar Macron sin sista nationaldag

Omni Mer
850 brandmän kämpar mot lågorna
AFP  · Ofta betalvägg
67-åriga Carole Butrak flydde elden: ”Det är som en film, jag är mållös” (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
BFM rapporterar löpande (franska)
www.bfmtv.com
ICI rapporterar löpande (franska)
www.ici.fr
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen