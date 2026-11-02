Demokraternas två falanger gör sig redo för en intern maktstrid som kan avgöras av utfallet i mellanårsvalet, skriver Politico.

Både den vänsterfalang som förespråkar en mer progressiv riktning och de mer moderata demokraterna planerar för hur en ”blå våg” ska kunna tolkas som att just deras linje är rätt väg för partiet framåt. Enligt dokument som Politico tagit del av är den kampen redan inledd.

Den progressiva kampanjorganisationen PCCC har redan tagit fram ett utkast till strategidokument där det står att kandidater som står utanför det politiska etablissemanget och som utmanar storföretagen är framgångsreceptet.

Matt Bennett, som grundat den mittenorienterade tankesmedjan Third Way, säger att den progressiva falangen tänker ”plocka russinen ur kakan” för att kunna leda partiet åt vänster.