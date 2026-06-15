Målvaktshjälten: ”Drömmen blev sann – för oss alla”
I sitt första VM någonsin lyckades Kap Verde hålla ställningarna mot guldtippade Spanien – och avslutade matchen med 0-0. Matchens tveklösa hjälte blev målvakten Vozinha.
– Jag har jobbat hela livet för det här, för det här ögonblicket, för den här drömmen, säger han till AFP.
Vozinha och flera av hans lagkamrater brast i gråt efter matchen.
– Flera generationer har drömt om det, men inte lyckats. Men drömmen blev sann, för oss alla.
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