Målvaktshjälten: ”Drömmen blev sann – för oss alla”

I sitt första VM någonsin lyckades Kap Verde hålla ställningarna mot guldtippade Spanien – och avslutade matchen med 0-0. Matchens tveklösa hjälte blev målvakten Vozinha.

– Jag har jobbat hela livet för det här, för det här ögonblicket, för den här drömmen, säger han till AFP.

Vozinha och flera av hans lagkamrater brast i gråt efter matchen.

– Flera generationer har drömt om det, men inte lyckats. Men drömmen blev sann, för oss alla.