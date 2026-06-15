ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kap Verdes målvakt Vozinha. (Erik S Lesser /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Målvaktshjälten: ”Drömmen blev sann – för oss alla”

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

I sitt första VM någonsin lyckades Kap Verde hålla ställningarna mot guldtippade Spanien – och avslutade matchen med 0-0. Matchens tveklösa hjälte blev målvakten Vozinha.

– Jag har jobbat hela livet för det här, för det här ögonblicket, för den här drömmen, säger han till AFP.

Vozinha och flera av hans lagkamrater brast i gråt efter matchen.

– Flera generationer har drömt om det, men inte lyckats. Men drömmen blev sann, för oss alla.

Spaniens lagkapten: ”Vi måste bli bättre på att göra mål”
TT
Kap Verdes manager: ”Han var överväldigad av känslor”
Reuters  · Ofta betalvägg
SVT:s expert Bojan Djordjic: ”Så trögt, så tempofattigt, så idélöst”
Sveriges Television
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen