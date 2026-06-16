Man döms – sålde sin fru till män hundratals gånger

En man i 60-årsåldern döms till fyra år och fem månaders fängelse för att ha sålt sin fru hundratals gånger, meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen döms bland annat för grovt koppleri.

Enligt åtalet har mannen pressat kvinnan till sexköpen genom hot och våld. Utöver fängelsestraffet ska han betala 200 000 kronor i skadestånd.

Även 28 av 29 åtalade sexköpare döms, varav två till fängelse.

Mannen har under rättegången nekat och sagt att han bara hjälpt sin fru att uppfylla hennes dröm om en tillvaro som lyxprostituerad, rapporterar SVT Nyheter.