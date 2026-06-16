Man döms – sålde sin fru till män hundratals gånger
En man i 60-årsåldern döms till fyra år och fem månaders fängelse för att ha sålt sin fru hundratals gånger, meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen döms bland annat för grovt koppleri.
Enligt åtalet har mannen pressat kvinnan till sexköpen genom hot och våld. Utöver fängelsestraffet ska han betala 200 000 kronor i skadestånd.
Även 28 av 29 åtalade sexköpare döms, varav två till fängelse.
Mannen har under rättegången nekat och sagt att han bara hjälpt sin fru att uppfylla hennes dröm om en tillvaro som lyxprostituerad, rapporterar SVT Nyheter.
Kopplerihärvan — det gäller saken
- En man i 60-årsåldern i Ångermanland åtalades för att ha sålt sin fru till minst 120 män under tre års tid.
- Mannen åtalades för grovt koppleri, åtta våldtäkter, fyra våldtäktsförsök, misshandel, olaga hot och dopningsbrott.
- Ett tjugotal misstänkta sexköpare åtalades och ytterligare utredningar pågick mot fler misstänkta kunder.
- Kvinnan krävdes på 42 000 kronor i skatt för inkomster från sexförsäljningen, trots att hon uppgett att hon tvingats av maken.
- Flera unga pojkar var familjehemsplacerade hos paret samtidigt som brotten pågick, och en 15-åring blev vittne till våldet.
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