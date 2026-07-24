Man skjuten i västra Stockholm

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En man har blivit skjuten i Hässelby i västra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

Skjutningen ska ha skett utomhus. Mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, skriver Expressen. Skadeläget är oklart.

En förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott har inletts.

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