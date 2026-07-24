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Man skjuten i västra Stockholm

Av Patrik Dahlin
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En man har blivit skjuten i Hässelby i västra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

Skjutningen ska ha skett utomhus. Mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, skriver Expressen. Skadeläget är oklart.

En förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott har inletts.

Texten uppdateras.

Ingen har gripits
TT
Uppgift: Två personer sågs springa från platsen
Aftonbladet
Pågående insats på platsen
Expressen
Polisens händelsenotis
polisen.se
karta
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