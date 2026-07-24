Just nu
Man skjuten i västra Stockholm
En man har blivit skjuten i Hässelby i västra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.
Skjutningen ska ha skett utomhus. Mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, skriver Expressen. Skadeläget är oklart.
En förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott har inletts.
Texten uppdateras.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen