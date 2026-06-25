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Människor efter jordbävningarna i Venezuela. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Människor hörs skrika på hjälp under rasmassorna

Av Ebba Örn
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Räddningstjänsten i Venezuela har kämpat hela natten med att få ut människor ur rasmassorna efter onsdagskvällens två kraftiga jordbävningar. När morgonen nu närmar sig hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husspillrorna i huvudstaden Caracas, säger borgmästaren Gustavo Duque enligt CNN.

– Tack och lov hör vi fortfarande människor som är vid liv och vi kommer att rädda dem. Vi kommer inte att lämna förrän vi har räddat den sista personen som är vid liv, säger Duque.

DN har pratat med den venezuelanske journalisten Omar Lugo som satt och kollade på VM-matchen mellan Brasilien och Skottland hemma i Caracas när hela hans lägenhet började skaka. Han beskriver hur människor rusade ut på gatan i panik.

– Flera sitter fortfarande på gatan. De är oroliga för att det ska komma ett efterskalv, säger Omar Lugo.

Hittills har 32 personer bekräftats döda, men dödssiffran befaras stiga kraftigt.

Här inträffade jordbävningarna

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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika