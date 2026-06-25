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Människor i Caracas har evakuerat från sina hem. (Ariana Cubillos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Flera döda efter att byggnad rasade: ”Som en skräckfilm”

Av Alice Hermansson
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Flera personer har bekräftats döda i Venezuelas huvudstad Caracas efter två kraftiga skalv, rapporterar Reuters. Minst tre personer uppges ha omkommit i området Baruta sedan två byggnader kollapsat.

– När vi kom ner såg det ut som en scen ur en skräckfilm. Vi var tvungna att klättra över rasmassorna. Fastighetsskötaren kom ner med ett spädbarn, tillsammans med alla grannarna, säger Maria Alejandra, som bor i en närliggande byggnad.

Förödelsens omfattning är fortfarande oklar och det finns rapporter om skadade och saknade i flera delstater.

Under natten har räddningsarbetare arbetat intensivt för att rädda människor ur rasmassorna.

När skalven slog till tog sig tusentals invånare ut på Caracas gator för att söka skydd.

– Så fort det började hörde vi människor skrika. Alla sprang nerför trapporna, berättar den 41-åriga Caracasbon Astrid Ramirez.

Här inträffade jordbävningarna

karta
Donald Trump erbjuder USA:s hjälp
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Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
Rescue work underway after quakes rock Venezuela, 'high casualties' likely
Reuters  · Ofta betalvägg
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
BBC rapporterar live
live · BBC
The Guardian rapporterar live
live · www.theguardian.com
CNN rapporterar löpande
live · CNN
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika