Flera döda efter att byggnad rasade: ”Som en skräckfilm”

Människor i Caracas har evakuerat från sina hem.

Flera personer har bekräftats döda i Venezuelas huvudstad Caracas efter två kraftiga skalv, rapporterar Reuters. Minst tre personer uppges ha omkommit i området Baruta sedan två byggnader kollapsat.

– När vi kom ner såg det ut som en scen ur en skräckfilm. Vi var tvungna att klättra över rasmassorna. Fastighetsskötaren kom ner med ett spädbarn, tillsammans med alla grannarna, säger Maria Alejandra, som bor i en närliggande byggnad.

Förödelsens omfattning är fortfarande oklar och det finns rapporter om skadade och saknade i flera delstater.

Under natten har räddningsarbetare arbetat intensivt för att rädda människor ur rasmassorna.

När skalven slog till tog sig tusentals invånare ut på Caracas gator för att söka skydd.

– Så fort det började hörde vi människor skrika. Alla sprang nerför trapporna, berättar den 41-åriga Caracasbon Astrid Ramirez.