Dubbla jordskalv i Venezuela – tusentals befaras döda

Dubbla jordbävningar drabbade Venezuelas kust vid 18-tiden onsdagskvällen, rapporterar landets myndigheter. Skalven var så kraftiga att flera hus har rasat samman i huvudstaden Caracas, som ligger 200 kilometer öster om skalvets epicentrum. Men skadorna bedöms vara omfattande på många platser i landet.

Hittills har över 32 dödsfall bekräftats. Med anledning av jordskalvens magnitud bedömer den amerikanska geologiska myndigheten USGS att dödssiffran kan komma att uppgå till tusentals. I natt var myndighetens bedömning att dödstalen kunde uppgå till mellan 10 000 och 100 000 men den siffran har senare skrivits ner.

Ett undantagstillstånd har utlysts i landet, och invånarna uppmanas att hålla sig inomhus.

– Vi uppmanar vår befolkning att behålla lugnet. Vi uppmanar till enighet, säger presidenten Delcy Rodríguez i ett kort tal till nationen.

Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5. Det är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.