ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Räddningsarbetet pågår i Caracas (Javier Campos /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

Dubbla jordskalv i Venezuela – tusentals befaras döda

Av Alice Hermansson
Publicerad: . Uppdaterad:

Dubbla jordbävningar drabbade Venezuelas kust vid 18-tiden onsdagskvällen, rapporterar landets myndigheter. Skalven var så kraftiga att flera hus har rasat samman i huvudstaden Caracas, som ligger 200 kilometer öster om skalvets epicentrum. Men skadorna bedöms vara omfattande på många platser i landet.

Hittills har över 32 dödsfall bekräftats. Med anledning av jordskalvens magnitud bedömer den amerikanska geologiska myndigheten USGS att dödssiffran kan komma att uppgå till tusentals. I natt var myndighetens bedömning att dödstalen kunde uppgå till mellan 10 000 och 100 000 men den siffran har senare skrivits ner.

Ett undantagstillstånd har utlysts i landet, och invånarna uppmanas att hålla sig inomhus.

– Vi uppmanar vår befolkning att behålla lugnet. Vi uppmanar till enighet, säger presidenten Delcy Rodríguez i ett kort tal till nationen.

Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5. Det är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Här inträffade jordbävningarna

karta
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
BBC rapporterar live
live · BBC
The Guardian rapporterar live
live · www.theguardian.com
CNN rapporterar löpande
live · CNN
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaDjur & natur