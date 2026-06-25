Människor försöker desperat få kontakt med nära och kära: ”Ingen svarar”

Människor runt om i världen försöker nu få tag på släkt och vänner efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela. BBC:s reporter Valentina Oropeza skriver att hon sent i går kväll fick ett röstmeddelande från sin syster Veronica i Caracas, som berättade att hennes hus ”skakade förfärligt”. Sedan gick hon inte att få tag på.

De kommande timmarna försökte reportern desperat få tag i familj i Caracas, samtidigt som bilder och videor från rasande byggnader fyllde hennes flöde. Till slut lyckades systrarna få kontakt igen.

– Syster, jag trodde att vi skulle dö, sa systern i samtalet.

Räddningsarbetet pågår i mörkret och människor står i rasmassorna och ropar sina anhörigas namn, säger SR:s Latinamerikakorrespondent Lotten Collin.

– Jag har själv försökt ta kontakt med de jag känner i Venezuela, det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere, säger Lotten Collin.

Minst 32 människor har hittills bekräftats döda.