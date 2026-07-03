Manzambi bjöd på show när Schweiz enkelt tog sig vidare
Schweiz är vidare till åttondelsfinal i VM efter en enkel seger med 2–0 mot Algeriet. Målen stod Breel Embolo och Dan Ndoye för – men det var 20-årige Johan Manzambi som bjöd på matchens verkliga show, skriver Sportbladet.
Redan i den tionde minuten satte han fart på vänsterkanten och serverade bollen till Breel Embolo – som gjorde 1–0. Manzambi har nu tre mål och två assist på sitt VM-facit, skriver TT.
Efter pausvilan höll sig Dan Ndoye framme och skickade in 2–0 på en retur. Det resultatet tog Schweiz vidare till åttondelsfinal.
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