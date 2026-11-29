Det spanska valet ser ut att bli en framgång för oppositionen, skriver The Guardian och hänvisar till en mätning från tv-kanalen RTVE som genomfördes dagarna före valet. Konservativa PP ser ut att bli största parti med mellan 129 och 135 mandat, medan ytterhögerpartiet Vox tycks få mellan 44 och 48 mandat.

Högerpartierna i koalition skulle då få mellan 173 och 182 mandat, och det krävs 176 för majoritet.

Det socialistiska regeringspartiet PSOE blir enligt mätningen, som inte är en traditionell vallokalsundersökning, näst största parti med mellan 119 och 124 mandat.