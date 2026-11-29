Valdeltagandet i det spanska parlamentsvalet ser ut att nå rekordnivåer. Vid 18-tiden, två timmar innan vallokalernas stängning, hade 68 procent av väljarna röstat. Därmed går landet mot det högsta valdeltagandet på 40 år, skriver AFP.

Historiskt sett har högt valdeltagande gynnat vänstern, skriver New York Times. Enligt en mätning genomförd fram till valdagen pekar dock mycket mot regeringsskifte.