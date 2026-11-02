Människor på ett event med den republikanske senatskandidaten Ken Paxton i Texas, 30 oktober.

Opinionsmätningarna ger Demokraterna en klar fördel inför det amerikanska mellanårsvalet, men det finns gott om exempel på när instituten har fel, skriver BBC.

Donald Trump har underskattats i tre raka presidentval, och den demokratiske senatskandidaten Abdul El-Sayed vann sitt primärval med blott en procentenhet trots att mätningarna visade en tvåsiffrig marginal.

Clifford Young, chef för opinionsinstitutet Ipsos, säger att det blivit allt svårare att spå valresultat i takt med att folk överger sina fasta telefoner och inte svarar på okända nummer. Högerväljare är dessutom mindre benägna att delta i undersökningarna.

Han påpekar att det alltid finns osäkerheter i mätningarna, men tycker att instituten blir allt bättre. Ett problem som inte går att bortse ifrån är att det handlar om människor, säger han.

– Människor är inte enkla.