Mätningar kan slå fel igen: ”Människor är inte enkla”
Opinionsmätningarna ger Demokraterna en klar fördel inför det amerikanska mellanårsvalet, men det finns gott om exempel på när instituten har fel, skriver BBC.
Donald Trump har underskattats i tre raka presidentval, och den demokratiske senatskandidaten Abdul El-Sayed vann sitt primärval med blott en procentenhet trots att mätningarna visade en tvåsiffrig marginal.
Clifford Young, chef för opinionsinstitutet Ipsos, säger att det blivit allt svårare att spå valresultat i takt med att folk överger sina fasta telefoner och inte svarar på okända nummer. Högerväljare är dessutom mindre benägna att delta i undersökningarna.
Han påpekar att det alltid finns osäkerheter i mätningarna, men tycker att instituten blir allt bättre. Ett problem som inte går att bortse ifrån är att det handlar om människor, säger han.
– Människor är inte enkla.