Mbappé nära att bli bäste målskytt i VM:s historia

Nya målgesten efter att Kylian Mbappé gjort sitt första mål i årets turnering.

Hans två mål bäddade för en fransk succéstart i årets VM-turnering, men efter matchen mot Senegal handlade det mesta om ifall Kylian Mbappé har vad som krävs för att bli historisk på riktigt.

Med de två målen passerade fransmannen nämligen Pelé och Lionel Messi i VM:s maratontabell över de mesta målskyttarna någonsin, skriver flera medier.

På listan över historiska målskyttar finns därför nu bara en person kvar att passera: Tysklands Miroslav Klose, som under sin karriär mäktade med sammanlagt 16 VM-strutar fördelat över fyra turneringar.

Mbappé har, å sin sida, redan gjort 14 mål på 15 matcher. Han är dessutom bara 27 år och har sannolikt många fler VM-matcher framför sig.