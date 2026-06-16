ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Nya målgesten efter att Kylian Mbappé gjort sitt första mål i årets turnering. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Mbappé nära att bli bäste målskytt i VM:s historia

Av Daniel Persson
Publicerad:

Hans två mål bäddade för en fransk succéstart i årets VM-turnering, men efter matchen mot Senegal handlade det mesta om ifall Kylian Mbappé har vad som krävs för att bli historisk på riktigt.

Med de två målen passerade fransmannen nämligen Pelé och Lionel Messi i VM:s maratontabell över de mesta målskyttarna någonsin, skriver flera medier.

På listan över historiska målskyttar finns därför nu bara en person kvar att passera: Tysklands Miroslav Klose, som under sin karriär mäktade med sammanlagt 16 VM-strutar fördelat över fyra turneringar.

Mbappé har, å sin sida, redan gjort 14 mål på 15 matcher. Han är dessutom bara 27 år och har sannolikt många fler VM-matcher framför sig.

Omni förklararSå varma är arenorna – värst för Sverige blir Mexiko och träningarna

Omni Mer
Lionel Messi och Pelé hade tidigare gjort 13 respektive 12 mål
www.fotbollskanalen.se
Mbappé var distinkt vid båda avsluten
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
”Jag spelar för att skriva historia”, sa Mbappé efter matchen
Aftonbladet
Bakgrunden till målgesten – ett inslag hos en tv-värd
Youtube
Mbappé visade sig bli den stora skillnaden mellan lagen
www.theguardian.com
Mbappé spelade flöjt under ungdomen
TT
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMGruppspeletLionel MessiKylian MbappéMiroslav KloseFotboll