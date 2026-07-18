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Mbappé och Deschamps i matchen mot Sverige. (Petr David Josek /AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Mbappé tackar av tränaren: ”Du har gett oss så mycket”

Av Patrik Dahlin
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Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franske tränarens sista som förbundskapten och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit.

Mbappé tackar för alla chanser han har fått under 57-åringens ledarskap och beklagar samtidigt att det inte blev någon final i årets mästerskap.

”I dag är din sista dans. Du har gett oss så mycket. Vi borde ha gett dig ett bättre avslut, men vi misslyckades.”

Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVT:s kanaler.

Kylian Mbappé på X
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Experter dömer ut bronsmatchen som betydelselös
www.dagbladet.no
Önskar Deschamps lycka till
Reuters  · Ofta betalvägg
Har tagit både silver och guld i VM
Aftonbladet
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Fotbolls-VMSlutspeletDidier DeschampsKylian MbappéFotboll