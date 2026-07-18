Mbappé tackar av tränaren: ”Du har gett oss så mycket”

Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franske tränarens sista som förbundskapten och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit.

Mbappé tackar för alla chanser han har fått under 57-åringens ledarskap och beklagar samtidigt att det inte blev någon final i årets mästerskap.

”I dag är din sista dans. Du har gett oss så mycket. Vi borde ha gett dig ett bättre avslut, men vi misslyckades.”

Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVT:s kanaler.