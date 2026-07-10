Mediehus anklagar Open AI för att undanhålla bevis

New York Times, Daily News och flera andra amerikanska mediehus anklagar Open AI för att ha undanhållit information som kan visa att Chat GPT tränats på upphovsrättsskyddade artiklar. Det rapporterar AP.

Nu vill mediebolagen att en federal domare ska belägga Open AI med sanktioner. Detaljerna om vilken typ av straff som kan bli aktuellt överlåter man till domaren att fatta beslut om.

Kravet innebär en eskalering av striden mellan medier och AI-bolag om upphovsrätt och fallet kan få stor betydelse för hur nyhetsmaterial får användas.