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En person som läser New York Times. (Shutterstock)
AI och journalistiken

Mediehus anklagar Open AI för att undanhålla bevis

Av Helena Sällström
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New York Times, Daily News och flera andra amerikanska mediehus anklagar Open AI för att ha undanhållit information som kan visa att Chat GPT tränats på upphovsrättsskyddade artiklar. Det rapporterar AP.

Nu vill mediebolagen att en federal domare ska belägga Open AI med sanktioner. Detaljerna om vilken typ av straff som kan bli aktuellt överlåter man till domaren att fatta beslut om.

Kravet innebär en eskalering av striden mellan medier och AI-bolag om upphovsrätt och fallet kan få stor betydelse för hur nyhetsmaterial får användas.

Open AI avvisar anklagelserna och säger att begränsningarna handlar om att skydda användarnas integritet
AP  · Ofta betalvägg
New York Times hävdar att Open AI gjort det onödigt svårt att få tag på relevant information
techcrunch.com
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