Meta kan tvingas lyfta fram brittisk public service

Storbritanniens regering planerar att tvinga Meta och Youtube att visa mer innehåll från brittiska public service-kanaler som BBC, ITV och Channel 4. Det uppger källor med insyn för Financial Times.

Den bakomliggande farhågan är att trovärdig journalistik ska trängas undan av utländska algoritmer.

Förslaget, som är ett rött skynke för techbolagen, väntas presenteras i en kommande utredning.