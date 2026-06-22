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BBC i London. (Shutterstock)
AI och journalistiken

Meta kan tvingas lyfta fram brittisk public service

Av Helena Sällström
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Storbritanniens regering planerar att tvinga Meta och Youtube att visa mer innehåll från brittiska public service-kanaler som BBC, ITV och Channel 4. Det uppger källor med insyn för Financial Times.

Den bakomliggande farhågan är att trovärdig journalistik ska trängas undan av utländska algoritmer.

Förslaget, som är ett rött skynke för techbolagen, väntas presenteras i en kommande utredning.

Techbolagen är mycket kritiska
Financial Times  · Ofta betalvägg
Beskrivs som ett sätt att bekämpa desinformation
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Reuters Institute: Sociala medier och videoplattformar är nu britternas viktigaste nyhetskälla
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk
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