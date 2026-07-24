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Chat GPT på en datorskärm. Arkivbild. (Kiichiro Sato / AP)
AI och journalistiken

Open AI använde nyheter för att träna modeller – frias i indisk domstol

Av Tor Gasslander
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Open AI:s användning av den indiska nyhetsbyrån ANI:s upphovsrättskyddade material för att träna sina modeller bryter inte mot lagen. Det har en indisk domstol slagit fast på fredagen, enligt Reuters.

Enligt domstolen omfattas användningen av ett undantag för forskning i upphovsrättskyddet.

Målet är det första upphovsrättsmålet i Indien där ett nyhetsbolag stämt Open AI. Liknande tvister om AI-träning på upphovsrättsskyddat material pågår i USA och Kanada.

Enligt domaren har ANI inte heller kunnat visa att Chat GPT kopierat ANI:s material
Reuters  · Ofta betalvägg
En begränsning av Open AI:s verksamhet skulle vara till skada både för företaget och allmänheten, enligt domstolen
www.thehindu.com
Open AI hävdar att man inte hämtat material från ANI på två år
indianexpress.com
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