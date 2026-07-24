Open AI använde nyheter för att träna modeller – frias i indisk domstol

Open AI:s användning av den indiska nyhetsbyrån ANI:s upphovsrättskyddade material för att träna sina modeller bryter inte mot lagen. Det har en indisk domstol slagit fast på fredagen, enligt Reuters.

Enligt domstolen omfattas användningen av ett undantag för forskning i upphovsrättskyddet.

Målet är det första upphovsrättsmålet i Indien där ett nyhetsbolag stämt Open AI. Liknande tvister om AI-träning på upphovsrättsskyddat material pågår i USA och Kanada.