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Arkivbild. (Nic Coury / AP)
Svenska näringslivet

Medivir fyller på kassan till läkemedelsprojekt

Av Aron Sigblad
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Efter börsens stängning meddelade läkemedelsbolaget Medivir planer på en riktad nyemission på runt 130 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pengarna ska främst användas för att utveckla en ny användning av läkemedelskandidaten MIV-711 mot Legg-Calvé-Perthes sjukdom, en sällsynt sjukdom där höftleden bryts ner hos barn.

Sent under kvällen kom sedan beskedet att bolaget fyllt på kassan med cirka 140 miljoner kronor till teckningskursen 1,64 kronor per aktie.

Industrimagnaten och miljardären Carl Bennet är näst största ägare med 16,63 procent av aktierna.

Emissionen blev övertecknad
www.mfn.se
Läs mer om emissionen
pressmeddelande · www.mfn.se
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