Messi historisk – har gjort flest mål i VM-historien
Lionel Messi brände en straff men gjorde likväl två mål mot Österrike, och är nu den störste VM-målskytten någonsin. Messi har gjort 18 mål i mästerskapets historia, ett mer än tyske Miroslav Klose och brasilianska Marta som båda gjort 17 mål var på herr- respektive damsidan.
Messi är dock jagad i skytteligetoppen. Bakom honom skuggar främst fransmannen Kylian Mbappé som redan gjort tre mål i årets turnering och är uppe i 14 mål. Detta trots att han är tolv år yngre än argentinaren och sannolikt har fler VM på sig.
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