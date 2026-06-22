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Lionel Messi efter sitt historiska mål. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMGruppspelet

Messi historisk – har gjort flest mål i VM-historien

Av Daniel Persson
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Lionel Messi brände en straff men gjorde likväl två mål mot Österrike, och är nu den störste VM-målskytten någonsin. Messi har gjort 18 mål i mästerskapets historia, ett mer än tyske Miroslav Klose och brasilianska Marta som båda gjort 17 mål var på herr- respektive damsidan.

Messi är dock jagad i skytteligetoppen. Bakom honom skuggar främst fransmannen Kylian Mbappé som redan gjort tre mål i årets turnering och är uppe i 14 mål. Detta trots att han är tolv år yngre än argentinaren och sannolikt har fler VM på sig.

Omni förklararDärför glänste Messi, 38, och därför blev det fiasko för Ronaldo, 41

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www.theguardian.com
Det är en namnkunnig grupp fotbollsspelare som Messi tagit sig förbi
Aftonbladet
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Sveriges Television
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