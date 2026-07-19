Messi hyllar laget: ”Vad som än händer”

Lionel Messi under uppvärmningen inför semifinalen mot England. Bilden är ett montage.

”Det vackraste med alla de här åren har aldrig varit titlarna, utan hela resan.” Så skriver Argentinas Lionel Messi om det argentinska landslaget i ett inlägg på Instagram inför kvällens VM-final mot Spanien.

”Att dela varje dag med den här gruppen och tävla tillsammans. Att stötta varandra i svåra stunder och njuta av allt tillsammans”, skriver Messi och tackar sina lagkamrater, ledarstaben och resten av personalen runt landslaget.

Texten ackompanjerar en gruppbild på både spelare och annan landslagspersonal med Messi i mitten.

”Vad som än händer i morgon så har den här gruppen skrivit historia. Något som aldrig kommer att glömmas bort och som ingen kan förneka”, avslutar han inlägget.

Finalen startar klockan 21 i kväll och är med allra största sannolikhet 39-årige Messis sista VM-match i karriären.